Учитывая показатели 2015 года, рождаемость в Крыму продолжает падать. Так в 2015 году в Крыму родился 23 951 ребенок (данные крымского Минздрава, подконтрольного Кремлю), в 2016 году всего рождено 23 090 детей (данные департамента ЗАГС российского Минюста Крыма).

При этом показатели 2015 года на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.

В октябре 2016 года подконтрольное России министерство юстиции полуострова рапортовали об увеличении рождаемости за 9 месяцев на 11%. По состоянию на 1 октября 2016 года было зарегистрировано 17 490 рождений. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, в 2016 году родилось почти на 2 тысячи больше детей – число зарегистрированных новорожденных за 9 месяцев 2015 года составило 15723.