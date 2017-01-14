Тука: в этом году Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью изданию «Обозреватель» заявил, что он не надеется на возвращение под контроль Украины Донбасса и аннексированного Крыма в 2017 году.

«Думаю, что в этом году эти территории не вернутся в состав Украины. Скорее всего, это произойдет в следующем году при условии, что нам удастся уберечь международное давление на страну-оккупанта. То есть если нас и дальше будет поддерживать Европа, Канада, США, Япония…» – отметил он.

При этом заместитель министра отметил, что сценариев возврата может быть несколько.

«Главная очередная наша ошибка в том, что мы возвращаемся к штампу, что там все сепаратисты. Это далеко не так. Большинство людей на тех территориях – заложники», – сказал он и добавил, что между материковой частью Украины и Крымом «практически есть» стена.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».