Пятый год в Крыму рождается больше мальчиков

В 2016 году в Крыму зарегистрировано рождение 11 916 мальчиков и 11 174 девочек, такая тенденция сохраняется на полуострове пять лет. Об этом свидетельствуют данные департамента ЗАГС российского Минюста Крыма.

«Больше всего новорожденных в Симферополе – 3 205 мальчиков и 2 943 девочки, где, кстати, зарегистрировано и наибольшее количество двоен – 88. На втором месте по рождаемости Симферопольский район – 982 мальчика и 867 девочек (19 двоен), на третьем Ялта – 740 мальчиков и 762 девочки (14 двоен). Также лидирую Евпатория – 714 мальчиков и 720 девочек (14 двоен) и Керчь – 691 мальчик и 706 девочек (18 двоен)», – говорится в сообщении Минюста.

В минувшем году, в частности, зарегистрировано 268 двоен и 3 тройни. Тройни родились в Симферополе, Раздольненском и Джанкойском районах.

Самое популярное мужское имя в Крыму для новорожденных в 2016 году – Артем и женское – София (Софья).

Крымчане в 2016 году смело называли детей и редкими именами, среди которых – Святомир, Тимирхан, Абу-Бакр, Твердислав, Гирей, Маркиян и женские – Тиффани-Беатриче, Ралина, Крискентия, Хатун, Киара, Ругаййа, Алман-Виталина, Давина.

Согласно данным Минюста, с начала 2017 года в Крыму уже зарегистрировано рождение 202 детей.