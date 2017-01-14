Комитет защиты журналистов требует от Беларуси освободить российско-израильского блогера

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет защиты прав журналистов (CPJ) призвал власти Беларуси «без всяких условий» освободить российско-израильского блогера Александра Лапшина, который находится в розыске в Азербайджане по обвинению в сепаратизме.

«Лапшин не должен быть в тюрьме за высказывания своего мнения или поездки в спорный регион», – сказала в заявлении от 13 января координатор программ Комитета защиты прав журналистов по странам Европы и Центральной Азии Нина Огнянова.

Александр Лапшин, который живет в Москве и ведет блог о путешествиях на русском языке, был задержан в Минске в прошлом месяце в соответствии с просьбой Баку по его выдачи. Прокурора Азербайджана обвиняет его в «незаконном посещении Нагорного Карабаха и призывах к признанию независимости сепаратистского региона от Азербайджана».

Представитель Генпрокуратуры Беларуси 13 января заявил, что Минск изучает запрос о выдаче Лапшина Азербайджана.

Если Лапшина передадут Баку и осудят, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.