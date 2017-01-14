В этом году исполняется 230 лет с момента визита в Крым Екатерины II

Год 2017 отмечен для Крыма годовщиной визита на территорию полуострова императрицы Екатерины II – 230 лет. Как напомнил в эфире радио «Спутник в Крыму» директор Центрального музея Тавриды, историк Андрей Мальгин, после визита императрицы, полуостров приобрел славу туристического места.

«Ее (Екатерины II – КР) знаменитый вояж в Крым в сопровождении обширной свиты совершил акт открытия Тавриды не просто как важного геополитческого пункта в Причерноморье, не просто как места, где когда-то крестился князь Владимир и отсюда государственная идеология и православная вера пришла на Русь, но и как место, которое всегда будет привлекательно для наших соотечественников как место отдыха, познания, путешествия», – сказал историк.

По мнению Мальгина, в связи с этими юбилейными датами подконтрольное Кремлю министерство курортов и туризма Крыма должно озаботиться тем, как их преподать соответствующим образом публике. В свою очередь историк пообещал поддержку организаций, занимающихся курортно-туристическим бизнесом.

В августе 2016 года в Симферополе открыт монумент Екатерине ІІ.