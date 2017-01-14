Крымские инновации на российском форуме оценили как «средне-слабые»

Аннексированный Россией Крым и Севастополь отнесли в группу средне-слабых в российском рейтинге инновационной деятельности регионов. Такие исследования были представлены в Москве на Гайдаровском форуме, сообщает «Комсомольская правда Крым».

В пятерку лидеров вошли Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская и Новосибирская области соседней России.

«На фоне негоразд с реализацией Федеральной целевой программы в Крыму, в сравнении с провалами (в прямом и переносном смысле) на крымских дорогах, в условиях кадровых несуразностей и мировоззренческой амнезии крымских чиновников расположение Республики Крым и Севастополя в средне-слабой группе выглядит как невероятное достижение», – прокомментировал российскую оценку председатель крымской организации «Таврический союз» Анатолий Филатов.

Рейтинг готовится ежегодно Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР) и Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС). Он строится исходя из 29 индикаторов в рамках трех разделов – «Научные исследования и разработки», «Инновационная деятельность», «Социально-экономические условия инновационной деятельности».

Гайдаровский форум под председательством Дмитрия Медведева выступает интеллектуальной площадкой, объединяющей теоретиков и практиков, ведущих мировых ученых и политиков, представителей высших финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.