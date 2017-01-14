В минувшем году в Крыму сыграно более 13 тысяч свадеб – Минюст

В 2016 году в Крыму зарегистрировано 13 493 новых семей, это примерно на четыре тысячи меньше, чем в 2015 году. Согласно данным департамента ЗАГС подконтрольного Кремлю Минюста Крыма, в основном для молодожен это были первые браки.

«Пять человек узаконили свои отношения в возрасте до 18 лет, 135 мужчин и 217 женщин расписались в возрасте от 18 до 24 лет. Наибольшее количество вступивших в брак от 25 до 34 лет – 372 мужчин и 366 женщин, что еще раз показывает осознанный и серьезный подход к созданию семьи у крымчан. 395 мужчин и 316 женщин создали законные семьи в возрасте от 35 лет и старше», – говорится в сообщении.

Больше всего браков за год в Симферополе – 4 023, в Ялте – 1 281, в Керчи – 1 058, в Евпатории – 1 048, в Феодосии – 844, в Джанкое – 573. У остальных районов Крыма показатели немного меньше 500.

Количество разводов, в свою очередь, уменьшилось в сравнении с 2015 годом. При этом в декабре 2016-го распалось 820 семей.