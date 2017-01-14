В Керчи не прекращаются перебои в мобильной связи

В Керчи горожане продолжают жаловаться на перебои в работе мобильной связи. Как сообщает местная служба новостей «Керчь.ФМ», в их редакцию регулярно обращаются горожане с подобными сообщениями. Керчане говорят, что иногда, проще приехать в другой конец города к человеку, которому звонишь, чем просто дозвониться до него.

«В Героевке у меня живут родители, связь там очень плохая уже где-то месяц. Разговаривать невозможно. Приходится даже приехать на авто, чтобы поговорить. На верхней улице связь есть только во дворе, а в доме пропадает.

Сегодня сам был там и на нижнейулице вообще нету связи(win)», – цитирует «Керчь.ФМ» читателя.

В редакцию обратились и жители Аршинцево, которые отметили, что иногда связь пропадает. Дозвониться без роуминга можно только когда доходит сигнал из соседней России.

Жалобы жителей Керчи поступали и в адрес Крым.Реалии. В ноябре керчане сообщили, что плохая мобильная связь отмечается в районах Аршинцево, Ворошилова, Промбазы, а также центра города. По словам керчан, связь периодически появлялась, а потом снова пропадала. Абоненты отмечают, что перебои возникли в основном только в черте города – на трассе Керчь-Феодосия проблем со связью не замечалось.

В Керчи и в конце октября отмечали перебои в работе мобильной связи. Тогда компания «МТС» объяснила причины перебоев работой посредников-партнеров – компании «К-Телеком».