Россия: в Минфине назвали новую минимальную цену на водку

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов уточнил данные о новой минимальной розничной цене (МРЦ) на водку. По его словам, розничная цена водки будет ниже предложенных ранее 219 рублей, сообщает РБК.
«Она будет ниже 219 рублей, думаю, она будет 205–210 рублей (за бутылку объемом 0,5 литра). Сейчас проводятся расчеты, но определенно ниже...Не думаю, что процесс будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую МРЦ надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две», – сказал Сазанов в кулуарах Гайдаровского форума.
11 января опубликован проект приказа российского Минфина, согласно которому произойдет повышение минимальной цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%, за исключением коньяка и бренди. По этому документу, минимальная закупочная цена за 0,5 литра водки от производителя вырастет до 177 рублей со 165 рублей, а оптовая – до 182 рублей со 174 рублей. Минимальная розничная цена при этом, согласно проекту, составит 219 рублей.