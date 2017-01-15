Россия: в Минфине назвали новую минимальную цену на водку

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов уточнил данные о новой минимальной розничной цене (МРЦ) на водку. По его словам, розничная цена водки будет ниже предложенных ранее 219 рублей, сообщает РБК.

«Она будет ниже 219 рублей, думаю, она будет 205–​210 рублей (за бутылку объемом 0,5 литра). Сейчас проводятся расчеты, но определенно ниже...Не думаю, что процесс будет затягиваться, все-таки произошла индексация ставок акцизов. В любом случае действующую МРЦ надо изменить. Думаю, об уровне мы определимся в ближайшую неделю-две», – сказал Сазанов в кулуарах Гайдаровского форума.

11 января опубликован проект приказа российского Минфина, согласно которому произойдет повышение минимальной цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%, за исключением коньяка и бренди. По этому документу, минимальная закупочная цена за 0,5 литра водки от производителя вырастет до 177 рублей со​ 165 рублей, а оптовая – до 182 рублей со 174 рублей. Минимальная розничная цена при этом, согласно проекту, составит 219 рублей.