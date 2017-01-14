SpaceX впервые после аварии запустила ракету Falcon 9

Возглавляемая Илоном Маском американская компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 – впервые с момента аварии в сентябре прошлого года. Через 8 минут после запуска первая ступень ракеты успешно села на беспилотную платформу в Тихом океане.

Ракета стартовала с космодрома в Калифорнии. Ранее ожидалось, что запуск проведут 9 января, но он был отложен из-за сильного ветра и дождей. В компании подчеркнули, что старались принять все необходимые меры, чтобы сентябрьская авария не повторилась.

1 сентября 2016 года ракета Falcon 9 взорвалась на стартовой площадке на мысе Канаверал во время проверки двигателей на огнеустойчивость. С тех пор запуски не производились.

Компания SpaceX является одной из двух частных космических компаний, заключивших контракты с NASA на доставку грузов на Международную космическую станцию. Использование многоразовых ракет Falcon 9 удешевляет запуск космических аппаратов.