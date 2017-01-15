В Крыму собирают волонтеров, чтобы помочь семье из Стогановки у которой на днях сгорел дом

Благотворительный фонд мусульман Крыма при крымском Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС) объявил о намерении собрать группу волонтеров, которые готовы помочь в строительных работах семье погорельцев из села Строгановка Симферопольского района.

В ДУМКС также сообщают о помощи, которую передали пострадавшей крымскотатарской семье.

«О беде соотечественников узнали крымчане. Имам мечети микрорайона Фонтаны в Симферополе обратился к прихожанам с просьбой оказать посильную помощь погорельцам. Средства, собранные во время джума-намаза были переданы Нариману Асанову. Также Фонд мусульман Крыма планирует оказать содействие семье в восстановлении документов», – говорится в сообщении ДУМКС.

В четверг, 29 декабря в 2:30 ночи сгорел дом крымских татар в Строгановке, Симферопольского района, по улице Сары Баш. Семья Асановых Наримана и Ленуры с детьми Акимом 11 лет и Селимом, 9 лет, остались без крова и средств к существованию. Местная мусульманская община объявила о сборе средств в помощь погорельцам.