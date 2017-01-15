В выставочных залах Крымского отделения «Союз художников России» с 16 января намерены представить ІХ выставка памяти крымского искусствоведа Рудольфа Подуфалого «Восточный Крым: поиски и традиции».

«Для экспонирования представлены картины пленэрной коллекции Дома-музея М.А. Волошина в Коктебеле ГБУ РК «Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина», а также авторские работы крымских художников», – сообщает подконтрольное Кремлю министерство культуры Крыма.

Проект реализуется с целью популяризации восточного Крыма среди гостей и жителей полуострова, поддержки художественных традиций, укрепления межведомственных и межмузейных связей, расширения сотрудничества между учреждениями культуры и общественными организациями, информирует нынешние министерство культуры.

Рудольф Трофимович Подуфалый (1938-2008) – крымский искусствовед, заслуженный работник культуры АР Крым, художественный критик, летописец, собиратель, хранитель, популяризатор истории крымского искусства второй половины XIX века. Более 40 лет проработал в Симферопольском художественном музее. Автор множества статей, рецензий, обзоров, посвященных проблемам современной художественной жизни Крыма, истории украинской и русской культуры, фундаментальным вопросам теории искусства.