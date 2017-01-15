В Севастополе утверждают, что отремонтировали семь детских садов

В Севастополе с начала 2017 года семь детских садов возобновили работу после ремонта, утверждает подконтрольный Кремлю директор департамента образования города Михаил Родиков, информирует РИА Крым.

По его словам, до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть садиков на 1,5 тысяч мест и школу на 600 мест в рамках госпрограммы по развитию образования.

В частности, Родиков заявляет о планируемом открытии детских садов на проспекте Античный на 280 мест, на проспекте Ген. Острякова, рассчитанный на 220 мест, и в 5-м микрорайоне, вместимостью 260 мест.

Кроме того, в севастопольском правительстве заявляют, что более 95% образовательных учреждений – 153 объекта, уже оборудованы системами пожарной сигнализации.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая текущего года.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.