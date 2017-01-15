В Симферополе откроют выставку о культуре Золотой Орды на полуострове

В Симферополе, в Центральном музее Тавриды 16 января планируется открыть выставку «Крымский юрт Золотой Орды. Наследие исчезнувшей империи». Об этом сообщается на сайте музея.

По информации, материалы для выставки предоставили Центральный музей Тавриды, Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей заповедник, Феодосийский музей древностей.

«Выставка отражает многогранность культуры населения Крыма эпохи Улуса Джучи. Представлен нумизматический материал, характеризующий товарно-денежные отношения в государстве и за его пределами. В этом же контексте раскрывают социально-экономические процессы в Крыму в XIII-XV веков предметы импорта: посуда, украшения и так далее, происходящие из Китая, Средней Азии, Арабского востока и Малой Азии. Богатство духовной культуры раскрывается посредством представленных на выставке памятников письменности и эпиграфики. В экспозиции будут также представлены предметы с памятников Крыма, синхронных по времени золотоордынскому владычеству на полуострове», – говорится в сообщении на сайте музея.

Отмечается, что основная часть экспозиции – это материалы из многолетних раскопок экспедицией Государственного Эрмитажа столицы Крымского юрта города Крым-Солхат (современный город Старый Крым).