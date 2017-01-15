В Крыму узаконили право на 121 объект недвижимости для ранее депортированных граждан

В Крыму зарегистрировали право муниципальной собственности на 121 объект недвижимого имущества, которые передадут ранее депортированным гражданам, сообщает пресс-служба подконтрольного Москве Госкомитета по государственной регистрации и кадастру Крыма.

«Такие заявления на госрегистрацию прав поступили в 16 территориальных подразделений комитета. При этом по данному вопросу не обращались в Алуштинский и Черноморский теротделы, а также в Евпаторийское, Керченское, Симферопольское, Феодосийское и Ялтинское городские управления комитета. При необходимости мы, безусловно, окажем содействие и остальным администрациям, которые помогают людям в обеспечении жильем, построенным или приобретенным за счет республиканского и федерального бюджета», – отметил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».