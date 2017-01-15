Анкара официально высказалась за участие США в переговорах по Сирии

Министр иностранных дел Турции сообщил, что американские oфициальные лица будут приглашены Турцией и Россией для участия в мирных перeговорах по Сирии, которые пройдут в Казахстане в конце этого месяца. Мевлют Чавушоглу ранее высказывался в поддержку участия США в переговорах, однако до сих пор Россия не заявила публично о своем желании пригласить представителей США, сообщает «Голос Америки».

Будущий пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер в пятницу также заявил, что Россия предложила администрации Трампа принять участие в переговорах по мирному соглашению.

Приглашение, по словам Спайсера, было сделано во время состоявшегося 29 декабря телефонного разговора между советником Трампа Майклом Флинном и российским послом в США Сергеем Кисляком.

Администрация Обамы ранее была исключена из поиска мирного урегулирования, после того, как переговоры между США и Россией были прерваны в конце декабря. Правительство Сирии и воюющие повстанцы согласились на действующее по всей стране прекращения огня 30 декабря в ходе переговоров при посредничестве России и Турции. США в этих переговорах не участвовали.

Чавушоглу, объявляя в субботу о намерении пригласить США на переговоры по Сирии, одновременно заявил, что Турция будет выступать против любого участия в этих переговорах курдской военизированной группировки Сирийская демократическая армия (YPG), которую он назвал «террористической организацией». Министр считает, что цель этой группировки – разделить Сирию.

США оказывают Сирийской демократической армии помощь и считает её своим союзником в планируемой военной операции по ветеснению джихадистов из города Ракка.