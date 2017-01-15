Закон о выборах губернатора Севастополя обсудят с жителями города

В Севастополе во всех муниципальных образованиях 17 января состоятся общественные обсуждения законопроекта о прямых выборах губернатора города. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства города.

«Основной темой обсуждений будет вопрос самовыдвижения кандидатов в губернаторы. Мы на региональном уровне можем предусмотреть такую возможность. В законопроекте, который был внесен в Заксобрание, такой возможности нет. Вокруг этого и будет строится дискуссия. Мнения горожан по этому вопросу могут разделиться», – рассказал депутат севастопольского парламента Борис Колесников, сообщают «Новости Крыма».

Исходя из зарегистрированного законопроекта, выдвижение кандидата осуществляется избирательным объединением в соответствии с федеральным законом «О политических партиях».

Политическая партия вправе выдвинуть кандидатом лицо, не являющееся членом данной политической партии, но она не может выдвигать кандидатом гражданина, который является членом иной партии.

В ноябре депутаты подконтрольного Кремлю парламента Севастополя одобрили внесение поправок в Устав города, которые предусматривают прямые выборы губернатора. Инициатором внесения изменений в Устав, который был принят в апреле 2014 года, выступил временно исполняющий обязанности губернатора аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников.