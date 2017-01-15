Авария в Симферопольском районе: понадобилась деблокация пострадавших из автомобиля

В Симферопольском районе на трассе Симферополь – Бахчисарай 14 января произошла авария из-за нарушения скоростного режима. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю главного управления МЧС России по Крыму.

«14 января в 17:20 в службу спасения поступило сообщение о том, что на трассе Симферополь – Бахчисарай, в районе села Чистенькое, произошло лобовое столкновение двух автомобилей: Audi 100 и Daewoo Sens. Требуется помощь спасателей в деблокации из поврежденного автомобиля», – говорится в сообщении МЧС.

По информации, спасатели деблокировали пострадавшую пассажирку из автомобиля Daewoo Sens. Все пассажиры автомобиля с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Симферопольскую клиническую больницу скорой помощи № 6.

В Джанкое 13 января в результате аварии погиб водитель автомобиля.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.