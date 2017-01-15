В Симферополе установлен рекордный показатель рождаемости за последние 15 лет – Минюст

В Симферополе в 2016 году родились более шести тысяч детей, что является рекордным показателем за последние 15 лет. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства юстиции Крыма.

«Наибольшее в Крыму и рекордное за последние 15 лет количество новорожденных зарегистрировано в Симферополе – 6 232 ребенка», – говорится в сообщении.

Всего на полуострове в прошедшем году, по данным ведомства, зарегистрировано рождение 23 265 детей.

До этого http://ru.krymr.com/a/news/28233489.html, что учитывая показатели 2015 года, рождаемость в Крыму продолжает падать. Так в 2015 году в Крыму родился 23 951 ребенок (данные крымского Минздрава, подконтрольного Кремлю), в 2016 году всего рождено 23 090 детей (данные департамента ЗАГС российского Минюста Крыма).

При этом показатели 2015 года на 1,6% меньше, чем за аналогичный период 2014 года.