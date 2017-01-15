Пекин повторил заявление для Трампа о неизменности «одного Китая»

Официальный Пекин в субботу повторил ранее обнародованное заявление о неизменности политики «одного Китая» после того, как выбранный будущий президент США Дональд Трамп предложил отказаться от соблюдаемого десятилетиями дипломатического принципа и расширить связи с Тайванем.

«Это не для переговоров», – сказал в заявлении представитель МИД Китая Лю Кан. – В мире существует только один Китай, Тайвань является неотъемлемой частью Китая, и правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай».

13 января в интервью изданию Wall Street Journal Дональд Трамп заявил, что не придерживается политики «одного Китая», в том числе и в вопросе торговли. «Все на стадии переговоров, в том числе и вопрос одного Китая», – сказал Трамп.

«Мы призываем соответствующие партии в Соединенных Штатах осознать крайнюю чувствительность тайваньского вопроса и соблюдать обязательства, одобренных предварительным американскими правительствами, чтобы избежать подрыва здорового и стабильного развития двусторонних отношений», – добавил Лю Кан.

Китай уже высказывал свое возмущение заявлениями Трампа подобного характера, в том числе и когда состоялся его телефонный разговор «приветственного» характера после победы на выборах с лидером Тайваня Цай инве.

Пекин рассматривает Тайвань как часть своей территории и выступает против официальных контактов между другими странами и Тайванем.