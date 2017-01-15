«Новый Свет» планирует выпустить в текущем году 1,6 млн бутылок шампанского

Крымский завод «Новый Свет» в прошлом году произвел более 1,5 млн бутылок шампанских и игристых вин, а в 2017 году планирует выпустить 1,6 млн бутылок. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«В 2016 году фактически произведено 1520,3 тыс бутылок шампанских и игристых вин, что выше соответствующего показателя 2015 года на 2,8% (41,3 тыс бутылок). Прогнозные показатели 2017 года по выпуску шампанских и игристых вин составляют 1600 тыс бутылок», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что предприятие планирует направить на переоборудование и переоснащение винодельческого комплекса более 9 млн рублей.

В пресс-службе отметили, что в 2016 году производство продукции увеличилось за счет выпуска новых марок моносортовых игристых вин из сортов винограда Шардоне, Рислинг Рейнский и Пино Гри.

Ранее сообщалось, что шампанское «Новый Свет» может появиться на рынке Китая.