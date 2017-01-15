Крымские выпускники должны до 1 февраля зарегистрироваться для участия в ЕГЭ

До 1 февраля 2017 года выпускники крымских школ должны определиться с ЕГЭ, сообщили РИА Крым в пресс-службе подконтрольного Кремлю Министерства образования и науки Крыма.

«В этом году выпускники школ 2016-го и предыдущих годов поступают на заочную и очную форму обучения для получения высшего образования только по результатам ЕГЭ, регистрация для сдачи проходит до 1 февраля», – говорится в сообщении.

Выпускники 2017 года могут поступать и по результатам единого госэксзамена, и по результатам государственного выпускного экзамена. Однако с этого года тем, кто планирует поступать по результатам государственного внутреннего экзамена, может потребоваться сдача внутренних экзаменов в выбранном вузе.

До этого сообщалось, что количество пунктов сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Крыму в следующем году увеличится до 27.

Планируется открытие новых пунктов в Красноперекопске, Белогорске, Черноморском, Сакском, Симферопольском, Кировском и Бахчисарайском районах.

После аннексии Крыма крымские ученики и абитуриенты столкнулись с проблемой – в Украине не признают школьные аттестаты и дипломы о высшем образовании, выданные российскими властями на территории полуострова. Такой же позиции придерживаются и международные ВУЗы. Крымские документы об образовании сейчас признают только на территории России и полуострова.