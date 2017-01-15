В реках Крыма ожидается подъем уровня воды – МЧС

В Крыму после обеда 15 января и в первой половине суток 16 января ожидается подъем уровня рек, сообщает подконтрольное Москве главное управление МЧС России по Крыму.

По данным ведомства, уровень воды поднимется на 0,5-0,8 метров без достижения опасных отметок.

В связи с этим, сотрудники МЧС просят соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи русла реки, в частности, не подходить непосредственно к потоку воды.

Ранее в МЧС сообщили, что в горах Крыма с 13 по 14 января существует угроза схода снежных метелевых лавин.

На протяжении трех дней в Крыму сохраняется штормовое предупреждение в связи с прохождением над территорией полуострова холодного фронта.