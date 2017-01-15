Проект «Донбасс.Реалии» выйдет в эфир на телеканале «112 Украина»

15 января стартует совместный телевизионный проект Радіо Свобода и канала «112 Украина» – «Донбасс.Реалии». Особенность программы в том, что она показывает, что происходит с обеих сторон линии разграничения.

«Линия разграничения – это вымышленный, специальный, если хотите, – канцелярский срок, – считает ведущий программы Борис Иванов. – Для бойцов линия разграничения – это настоящая линия огня. Для жителей Донбасса эта линия уменьшается до точки под названием КПВВ. Кто-то называет это линией столкновения, другие – разграничения. Мелочи программируют отношение, и на этом многие играют».

Ведущий проекта, сам родом из Алчевска Луганской области, убежден: «Донбасс – это лакмусовая бумажка, проверка на прочность Украины как государства».

«Донбасс.Реалии» – это авторский взгляд журналистов, который опирается на стандарты Радіо Свобода. Благодаря экспертным оценкам и авторитетным спикерам журналисты программы имеют целью показать целостную картину, что происходит на востоке Украины.

«Запуск телепроекта «Донбасс.Реалии» на «112 Украина» – это продолжение взаимодействия с заказчиком, которое мы начали в апреле прошлого года, – сообщила главный продюсер Украинской редакции Радіо Свобода Наталья Симонина. – Канал является лидером информационного вещания в стране и имеет большую популярность на востоке Украины. Для нас важно, чтобы зрители на Донбассе получали объективную информацию о событиях с обеих сторон линии соприкосновения. С этой целью мы изготавливаем «Донбасс.Реалии». Это качественный телевизионный продукт, сделанный по международным стандартам профессиональной командой журналистов Радіо Свобода».

«Принимая решение о выходе «Донбасс.Реалии» на нашем канале, мы руководствовались тем, что это высококачественный продукт, подготовленный настоящими профессионалами на основе международных стандартов журналистики. А это именно те стандарты, которые являются базовыми в работе редакции «112 Украина», – отметил генеральный продюсер телеканала Сергей Логунов. – Я уверен, что наша аудитория заинтересуется этим проектом. Канал со своей стороны расширит присутствие программы в эфире за счет обсуждения каждого выпуска в формате «военного дневника», который в воскресенье будет выходить сразу после эфира «Донбасс.Реалии» и будет посвящен одной из тем программы. В «Военном дневнике» вместе с экспертами, ведущими и журналистами «112 Украина», также будет участвовать ведущий проекта «Донбасс.Реалии» Борис Иванов.

Посмотреть аналитическую программу «Донбасс.Реалии» можно каждое воскресенье в 21:10 на телеканале «112 Украина».