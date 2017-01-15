Документы в Крыму будут выдавать в многофункциональных центрах – власти России

В аннексированном Крыму с 1 февраля 2017 года общегражданские паспорта, автомобильные права и загранпаспорта старого образца можно будет получить через многофункциональные центры. Об этом сообщил министр экономического развития соседней России Максим Орешкин по итогам совещания президента Российской Федерации Владимира Путина с членами правительства, информирует ТАСС.

«Важное событие ближайшего времени в рамках МФЦ, которых сейчас по стране порядка 13 тысяч: с 1 февраля 2017 года начнется выдача общегражданских паспортов, можно будет заменить автомобильные права, которые закончили срок своего действия или были утеряны. Можно будет получить заграничный паспорт, но на первом этапе только в старом формате – без биометрии, на срок пять лет», – отметил Орешкин.

По его словам, в перспективе МФЦ перейдут на выдачу и загранпаспортов нового формата.

В октябре прошлого года сообщалось, что в трех микрорайонах Севастополя планируют открыть многофункциональные центры.

11 ноября 2015 года в Симферополе открыли первый в Крыму центр оказания государственных услуг. Назначенный Кремлем министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский говорил, что всего на полуострове должно быть 22 таких учреждения. По его словам, это позволит минимизировать контакт чиновников с населением и избавиться от возможных коррупционных действий при работе с гражданами.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».