Россия: семь трудовых мигрантов погибли в ДТП возле Саратова

Семь трудовых мигрантов погибли в ночь на воскресенье в автомобильной аварии, произошедшей возле одного из сел в Саратовской области России, сообщают российские информагентства. Согласно сообщениям, среди погибших – две женщины и пятеро мужчин. Сообщается, что пятеро погибших были гражданами Кыргызстана, один – Таджикистана и еще один – Узбекистана.

По данным российских следователей, виновником аварии является водитель автомобиля Volvo с полуприцепом, который столкнулся на встречной полосе с минивэном Toyota, в котором и ехали мигранты.

Мужчину, который допустил аварию, задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

Бедность и нехватка рабочих мест в Кыргызстане заставили сотни тысяч мужчин и женщин искать работу в России.