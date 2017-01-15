В районе Ангарского перевала заблудился турист – МЧС

Крымские спасатели вывели из леса заблудившегося в районе Ангарского перевала вечером, 14 января, 24-летнего жителя Евпатории, сообщает подконтрольное Кремлю МЧС Крыма.

Сообщение о том, что в районе Ангарского перевала потерялся человек, поступило в службу спасения 14 января в 18:32. Как позже выяснилось, парень с компанией начал движение к Ангарскому перевалу, но отстал от группы и потерялся.

Как сообщается, поиски туриста усложнило то, что он, несмотря на рекомендации оставаться на месте, не прекращал движение и потерял телефон.

По информации ведомства, молодого человека обнаружили спустя два часа в районе туристической стоянки «Колыба» и доставили к служебному автомобилю. Ему оказали психологическую помощь, так как он находился в состоянии шока и был в промокшей одежде.

Ранее в МЧС сообщили, что в горах Крыма с 13 по 14 января существует угроза схода снежных метелевых лавин.

На протяжении трех дней в Крыму сохраняется штормовое предупреждение в связи с прохождением над территорией полуострова холодного фронта.