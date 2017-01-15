Франция: в Париже проходит конференция по мирным переговорам между Израилем и Палестиной

Представители более 70 стран и организаций принимают участие в конференции, которая проходит 15 января в столице Франции Париже по восстановлению мирных переговоров между Израилем и Палестиной для поддержки стран в их многолетнем конфликте.

Палестинская сторона приветствовала участие делегатов в мероприятии, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который отказался от участия в конференции, заявил о «фальсификации» против Израиля.

Последний раунд прямых 9-месячных мирных переговоров провалился на фоне напряженности в апреле 2014 года.

Участие в мероприятии принимает госсекретарь США Джон Керри, представителей новой администрации избранного будущего президента Дональда Трампа нет.

Статус Иерусалима является одним из самых сложных вопросов конфликта.

Дональд Трамп во время своей избирательной кампании обещал признать Иерусалим столицей Израиля и перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Накануне конференции в Париже президент Палестинской администрации Махмуд Аббас заявил, что перенос посольства США в Израиле в Иерусалим «не поможет мирному процессу».

Палестинцы считают Восточный Иерусалим столицей своего будущего государства, в то время как Израиль весь город называет своей единой и неделимой столицей.