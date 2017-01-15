В Севастополе мошенница выманивала у пенсионеров деньги – МВД

В Севастополе арестовали злоумышленницу, подозреваемую в совершении десятка имущественных преступлений в отношении пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Севастополя.

Было установлено, что злоумышленница высматривала пожилых людей во дворах домов, звонила в квартиры, и если дверь открывал пожилой человек, представлялась социальным работником.

«Предлагала разменять крупные купюры на мелкие, мотивируя тем, что должна произойти реформа, и подсовывала фальшивые деньги. В случае, если жертва отказывалась обменять деньги, она совершала кражу. Чтобы потерпевшие ее не узнали, злоумышленница умело маскировалась, используя парики и контактные линзы», – рассказали в МВД.

От рук мошенницы в трех районах города пострадали 10 севастопольцев. Сумма причиненного только пенсионерам Нахимовского района ущерба составила более 600 тысяч рублей.

В отношении задержанной следственные органы возбудили ряд уголовных дел.

Накануне в Севастополе задержали мужчину, которого подозревают в краже косметической продукции из магазина.