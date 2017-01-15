Украинский культурный центр в Крыму просит помощи у украинских депутатов

Организация «Украинский культурный центр в Крыму» попросила материальной помощи у украинских депутатов. Об этом в интервью Громадському радіо сказал основатель центра Леонид Кузьмин.

«Это наше первое обращение к депутатам. Там есть определенное количество депутатов, избранных от Крыма – в первую очередь, обращение направлено к ним. У нас сейчас очень сложное материальное положение. В дальнейшем мы не сможем оплачивать аренду помещения, и придется приостановить нашу работу, перейти на временные мероприятия – как мы работали до того, как у нас появился офис», – отметил Кузьмин.

9 января Леонид Кузьмин разместил в Фейсбуке черновик обращения к народным депутатам Украины, в котором просит оказать центру финансовую помощь.