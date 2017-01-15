Бои возле Дамаска могут сорвать поставки воды в столицу Сирии – наблюдатели

Между правительственными силами Сирии и их союзниками с одной стороны, и сирийскими повстанцами – с другой, 15 января произошли столкновения в районе долины Вади-Барада, неподалеку Дамаска. Как сообщила базирующаяся в Великобритании «Сирийская обсерватория по правам человека», это может сорвать плановый ремонт работ на насосной станции, которая поставляет воду большей части сирийской столицы.

Сообщается об «определенных успехах» в бою правительственных военных и сил ливанской шиитской группировки «Хезболла» против повстанцев в районе Вади-Барадеи. Тяжелые бои достигли окраин города Айн аль-Фиджи, где расположены источники воды. Из-за артобстрела правительственных войск погибли семь человек и еще несколько были ранены в соседнем населенном пункте Дейр Канун, сообщили наблюдатели.

Вади-Барада -– долина к юго-западу от Дамаска, стала одним из основных центров противостояния во время боев в Сирии. Поврежденияе расположенной там насосной станции вызвало острую нехватку воды в столице Дамаске с начала года.

Накануне сообщалось, что инженеры прибыли в Айн аль-Фиджи для проведения ремонтных работ в соответствии по соглашению с повстанцами. Но план по ремонту был сорван в субботу вечером после того, как вооруженные люди убили руководителя переговорной группы, сообщили в «Сирийской обсерватории по правам человека».

Представители «Хезболлы» сообщали, что совместно с сирийской армией взяли под контроль несколько позиций с видом на Айн аль-Фиджи в субботу, после того, как несколько дней ранее захватили два села неподалеку, приблизившись вплотную к водным объектам.

Проблемы с эксплуатацией системы подачи родниковой воды в столицу Сирии начались в конце декабря.

В ООН заявили, что система намеренно повредили, не указывая, кто именно ответственен за то, что 4 миллиона человек в Дамаске остались без безопасной питьевой воды. Организация предупредила, что дефицит чистой воды может привести к вспышкам заболеваний.