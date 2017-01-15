В Керчи автомобиль сбил ребенка – СМИ

В Керчи автомобиль на пешеходном переходе сбил ребенка. Об этом 15 января информирует издание Керчь.ФМ.

«15 января, около 16.30 на улице Свердлова, на пешеходном переходе автомобиль «Фольксваген» сбил ребенка. Пострадала девочка, примерно 12 лет. Ее забрала «скорая помощь», – отметили в издании.

Подконтрольные Кремлю правоохранительные органы полуострова, эту ситуацию пока не комментируют.

14 января в Симферопольском районе на трассе Симферополь – Бахчисарай произошла авария из-за нарушения скоростного режима. В российском МЧС Крыма заявляют, что понадобилась деблокация пострадавших из автомобиля.

В подконтрольном Кремлю ГИБДД Крыма отмечают рост количества ДТП и нарушения правил дорожного движения в Крыму. По состоянию на 3 декабря 2016 года на полуострове произошло 1 895 ДТП, в которых погибли 341 человек и еще 2 514 были травмированы. При этом с 3 по 14 декабря на дорогах Крыма погибли еще пять человек и 48 получили травмы.