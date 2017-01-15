В Крыму сообщают о ремонте 23% школ

В 2016 году в Крыму отремонтировали 23% общеобразовательных школ. Об этом рассказала подконтрольная Кремлю министр образования, науки и молодежи Наталья Гончарова.

«В 2016 году было отремонтировано 125 школ из 533 имеющихся в Крыму. Нерешенной проблемой остается вопрос лицензирования медкабинетов и нахождение медиков в образовательной системе. В 2017 году вместе с Минздравом планируем справиться с данной проблемой», – заявила Гончарова.

Она также отметила, что в прошлом году 50% крымских школ были оборудованы пожарной сигнализацией, 40% – видеонаблюдением. Было закуплено 90 школьных автобусов.

Накануне сообщалось, что в Севастополе с начала 2017 года семь детских садов возобновили работу после ремонта.



