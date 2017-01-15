В Афганистане исламисты похитили 13 преподавателей религиозной школы

Афганские чиновники 15 января сообщили, что боевики группировки «Исламское государство» похитили 13 преподавателей религиозной школы в районе Гаска-Мина в провинции Нангархар, информирует Радіо Свобода.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Атаула Кугуани, преподавателей похитили непосредственно во время экзамена, который сдавали студенты.

В заявлении местных властей говорится, что силы безопасности начали операцию по освобождению преподавателей.

Утром 15 января в той же провинции Нангархар из-за подрыва начиненного взрывчаткой автомобиля погибли по меньшей мере семь мирных жителей, среди которых женщины и трое детей.

Комментируя инцидент, МВД Афганистана назвало его виновников «врагами мира и стабильности». Этот термин афганские чиновники используют для обозначения талибов.

В провинции Нангархар, которая граничит с Пакистаном, есть немало представителей исламистского движения «Талибан». Экстремистская группировка «Исламское государство» также за последние годы укрепилось в восточном Афганистане.