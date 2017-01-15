В Алуште объявили конкурс на должность мэра

В Алуште приняли решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации Алушты.

«Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком России, имеющие высшее профессиональное образование и стаж государственной гражданской службы не менее пяти лет», – отмечают в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что конкурс проведут 14 февраля 2017 года в «Малом зале» заседаний Алуштинского городского совета.

12 января сообщалось, что глава администрации Алушты ушел в отставку. Из присутствующих в зале 16 депутатов за проект указанного решения проголосовали 13, при этом трое (представители фракций ЛДПР и КПРФ) воздержались.