В России опровергли сообщения о встрече Путина и Трампа в Исландии

Российская сторона в лице пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова заверила об отсутствии переговоров о встрече Владимира Путина и избранного будущего президента США Дональда Трампа в Исландии. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Пока никаких переговоров о встрече нет», – сказал Песков в комментарии российскому информагентству «РИА Новости». По данным СМИ, посольство России в Великобритании назвало такие сообщения «ерундой» и попыткой британцев подорвать президентство Дональда Трампа».

Накануне издание Sunday Times со ссылкой на британских чиновников сообщило, что встреча на высоком уровне Трампа с Путиным состоится в столице Исландии Рейкьявике. Затем несколько человек из команды Трампа опровергли это сообщение.

Дональд Трамп, который вступает в должность 45-го президента США 20 января, неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией, одобрительно отзываясь о ее лидере Владимире Путине.