В Севастополе задержали женщину, подозреваемую в краже духов

В Севастополе задержали местную жительницу, которую подозревают в краже из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю МВД Севастополя.

В ведомстве отмечают, что в дежурную часть обратился работник магазина «Чистый Дом». Он сообщил, что неизвестная девушка попыталась вынести из магазина духи стоимостью 6000 рублей.

«Прибывшие на место преступления сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Ею оказалась 32-летняя местная жительница. Похищенное имущество сотрудники полиции изъяли», – отметили в пресс-службе.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 УК России «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.