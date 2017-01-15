В Афганистане освободили сотрудника Красного Креста, похищенного в декабре

Международный комитет Красного Креста заявляет, что их испанский сотрудник, которого похитили на севере Афганистана в прошлом месяце, был освобожден. Об этом информирует Радіо Свобода.

Хуан Карлос был похищен 19 декабря 2016, когда работники ехали из города Мазари-Шариф в Кундуз.

Глава делегации Красного Креста в Афганистане Моника Занарелли заявила 15 января, что Карлос «жив и здоров» и теперь со своей командой находится в Кундузе.

«Его похищение было страшным испытанием для него, а также для его семьи, друзей и коллег», – отмечают в организации.

В Международном комитете Красного Креста не идентифицировали похитителей и их мотивы.

В Афганистане растет количество случаев похищения иностранных граждан. В августе боевики похитили двух профессоров американского университета Афганистана в Кабуле.