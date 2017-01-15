В Феодосии горело здание аптеки – СМИ

В Феодосии 15 января на пересечении бульвара Старшинова и улицы Чкалова горело помещение, в котором находится «Семейная аптека». Об этом сообщает издание Кafanews.

«Пламя повредило крышу, стены, стекла, бытовую технику и частично перекинулось на соседний продуктовый магазин. По словам хозяев аптеки, причина возгорания пока неизвестна. На месте происшествия днем работали сотрудники правоохранительных органов», – отмечают в издании.

Комментариев спасателей по этому поводу пока нет.

12 января сообщалось, что на пожаре в Кировском районе Крыма спасли 16 человек.