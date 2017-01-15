Смедляев: в Крыму возобновляются судебные заседания по «делу Чийгоза»

В Крыму 16 января возобновятся судебные заседания по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

«Завтра, 16 января, в 9.30 продолжится судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза, обвиняемого в организации массовых беспорядков у стен Верховной Рады Крыма, 26 февраля 2014 года», – написал Смедляев.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.

Крымский суд оставил Чийгоза под арестом до 8 апреля.