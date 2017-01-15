Глава ЦРУ предостерег Трампа от сближения с Россией

Глава Центрального разведывательного управления Джон Бреннан призвал избранного президента США Дональда Трампа быть осторожным с Россией. По его словам, Трамп не имеет полного представления о возможностях Москвы. Об этом 15 января сообщает Радио Свобода.

Бреннан также предостерег избранного президента от необдуманных заявлений и постов в социальных сетях. Он подчеркнул, что Трампу после инаугурации предстоит защищать национальные интересы Соединенных Штатов, что связано с большой ответственностью.

Трамп, вступит в должность 45-го президента США 20 января. Во время предвыборной кампании он неоднократно заявлял о желании улучшить отношения с Россией, одобрительно отзываясь о ее лидере Владимире Путине.