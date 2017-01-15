Гражданина Германии не выпустили из Крыма якобы из-за имеющегося долга

Гражданин Германии, который пытался уехать из Крыма на новогодние праздники, не смог пересечь границу якобы из-за имеющихся у него долгов. Об этом рассказали в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов по Крыму, сообщает Кafanews.

«Гражданин Германии желая, по всей видимости, провести новогодние праздники за границей, доехав до пункта пропуска «Джанкой», был возвращен обратно, так как судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. 9 января должник пришел на прием в отдел и оплатил задолженность в полном объеме», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, мужчина был совладельцем домовладения в селе Приветное (Кировский район). После смерти супруги в ходе судебного заседания согласился выплатить часть стоимости жилого дома своей падчерице. Но из-за конфликта с матерью его умершей супруги должник из «принципа» затягивал процесс выплаты задолженности.

