Радио Крым.Реалии: К чему приведет подорожание алкоголя в Крыму?

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о возможном подорожании алкоголя в аннексированном Крыму. Министерство финансов России предлагает повысить минимальные отпускные цены на водку. В это же время там фиксируют смертельные случаи из-за употребления самого дешевого спиртного – настойки «Боярышника», который в 2014 году появился и на торговых прилавках полуострова. Можно ли бороться с алкоголизмом не фискальными методами? Что делать с отпускной ценой на крепкое спиртное – повышать или снижать ее?

На эти вопросы ответит директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРА» Вадим Дробиз и врач-нарколог высшей категории Олег Перловский. Ведущий – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8800100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.