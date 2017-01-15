В Ялте планируют привести в порядок пляж «Солнечный»

Обновленный пляж Солнечный в Ялте, к реконструкции которого приступят в этом году, сможет вмещать более 400 человек. Об этом, представляя проект обновленного пляжа заявила главный инженер научного и проектного центра «Берегозащита» Ольга Якупова, сообщают «РИА Новости Крым».

По словам Якуповой, работы предполагают удлинение северной и южной бун, укрепление береговой линии массивными бетонными блоками. Пляжную территорию оборудуют специальным спуском для маломобильных категорий граждан. Кроме того, в рамках строительства предусмотрены мероприятия по охране окружающей среды.

«На время нереста рыбы с 1 мая по 31 июня работы будут приостановлены. Строительный мусор будет вывозиться в специально отведенные места. И в целом вреда окружающей среде реконструкция не принесет», – сказала Якупова.

Он добавила, что строительство продлится около восьми месяцев. Общая площадь пляжа составит 4311 квадратных метров.

