В Севастополе провели встречу с координатором общественного комитета по защите традиционных ценностей и конституционных прав граждан в Государственной думе России и Московской городской думе Николаем Мишустиным. На встрече присутствовали прихожане православных храмов города. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Одним из основных вопросов организаторы обозначили «обсуждение кощунственных фильмов «Матильда» и «Викинг». Выступивший перед прихожанами координатор общественного комитета сказал, что считает необходимым проведение «обязательной духовно-нравственной экспертизы всех произведений киноискусства и законодательства, потому что закон не может стоять выше религиозных канонов».

За такое отношение к законотворчеству, по словам Мишустина, они «борются в Госдуме в Москве» и надеются на поддержку севастопольцев. Он отметил, что законопроекты об обязательной духовно-нравственной экспертизе подготавливаются и будут внесены в Госдуму России.

Как сообщается, координатор российского общественного комитета по защите традиционных ценностей посоветовал присутствующим организовывать пикеты и проводить агрессивную общественную кампанию против кинотеатров, пускающих «безнравственные» фильмы в прокат. Такие кинотеатры он призвал называть «оскверненными».

Николай Мишустин сказал, что «единственный настоящий православный депутат в Государственной думе – это бывший крымский прокурор Наталья Поклонская.

В ближайшее время, по его словам, «из России в Крым придет еще немало нравственной грязи».

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская попросила проверить фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» на предмет «оскорбления чувств православных».