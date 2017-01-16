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Новости

Более 30 человек погибли из-за аварии турецкого самолета возле столицы Кыргызстана

Место крушения самолета в Кыргызстане, 16 января 2017 года

Место крушения самолета в Кыргызстане, 16 января 2017 года

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Более 30 человек погибли из-за аварии грузового самолета Boeing 747 турецкой авиакомпании в районе аэропорта в столице Кыргызстана Бишкека. Сообщается, что самолет упал утром 16 января в нескольких километрах от международного аэропорта «Манас».

Самолет рейса «Гонконг-Стамбул» должен был приземлиться в аэропорту «Манас» для дозаправки, но упал на дачный поселок неподалеку, повредив при этом около 15 домов. Большинство жертв аварии – это как раз жители поселка, потому что на борту самолета был только экипаж – 3-5 человек.

После падения самолета произошел пожар, который сейчас локализован. Причины авиакатастрофы неизвестны, но на момент аварии в зоне падения самолета наблюдался густой туман.

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