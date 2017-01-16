Работа Керченской переправы остановлена из-за тумана – «Морская дирекция»

Из-за ухудшения погодных условий работа Керченской паромной переправы остановлена Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

«Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий. Туман – видимость менее 300 метров», – говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют при планировании поездки через Керченскую паромную переправу, следить за изменениями в работе переправы.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.