Бутылка водки в России должна стоить 50 рублей – эксперт

Дороговизна водки и низкие доходы населения – причина употребления россиянами суррогатной алкогольной продукции. Минимальная цена на бутылку водки должна быть на уровне 50 рублей, тогда как сейчасбутылка самой дешевой водки в России стоит в пределах 220 рублей. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРА» Вадим Дробиз.

«На пособие по безработице в западной Европе можно купить 200 легальных бутылок водки. Тоже самое в США, Аргентине, Чили и так далее. В России можно купить только 20 (бутылок водки – КР) на пособие. Относительно уровня доходов, алкоголь в России, крепкий ну и вино тоже, примерно в 8-10 раз дороже для потребителя, малоимущего особенно. Это источник существования нелегального суррогатного рынка во всех странах постсоветского пространства», – сказал он.

По мнению эксперта, для того, чтобы потребитель перестал употреблять нелегальный и некачественный алкоголь, государство должно «умерить свои фискальные аппетиты» и сделать водку доступной.

«Когда заявили про 219 (минимальная цена на водку – КР), то государство в отпускной цене заводов в 177 рублей получало заработок в виде налогов 132 рубля, а завод 8 рублей. Конечно, фискальные аппетиты государства непомерны, и для того, чтобы сделать его (алкоголь – КР) доступным для нищих, чтобы они перестали пить суррогаты по 50 и нелегальную водку из нелегальной розницы по 100, государство должно умерить свои фискальные аппетиты», – подчеркнул Дробиз.

11 января опубликован проект приказа российского Минфина, согласно которому произойдет повышение минимальной цены на алкогольную продукцию крепостью свыше 28%, за исключением коньяка и бренди. По этому документу, минимальная закупочная цена за 0,5 литра водки от производителя вырастет до 177 рублей со 165 рублей, а оптовая – до 182 рублей со 174 рублей. Минимальная розничная цена при этом, согласно проекту, составит 219 рублей.