Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи в понедельник в Киеве с вице-президентом США Джозефом Байденом поблагодарил его за веру в Украину, сообщил в Twitter представитель украинского премьера Дмитрий Столярчук.

«Спасибо вам за веру в Украину, за то, что Украина была и остается в вашем сердце», – цитирует пресс-секретарь слова Гройсмана.

Встреча премьер-министра с вице-президентом США началась в понедельник в 7:30 после приземления самолета американского чиновника в аэропорту «Борисполь».

Ожидается, что около 9 утра Джозеф Байден прибыл в Администрацию президента Украины для встречи с Петром Порошенко, а примерно через полтора часа вице-президент США и украинский президент расскажут о темах их совместной беседы.

Вице-президент США Джозеф Байден завершает свое пребывание на посту 20 января, когда присягу президента США составит Дональд Трамп.

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В команде 44-го президента США Барака Обамы Байден координирует сотрудничество с Украиной. Он регулярно в телефонном режиме обсуждает с президентом Украины Петром Порошенко состояние выполнения минских договоренностей, санкции, введенные Западом против России из-за ее действий в Украине, экономические и политические реформы в Украине.

Как сообщалось, после Киева Джозеф Байден посетит швейцарский Давос.