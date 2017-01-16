Керченская паромная переправа возобновила работу

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе предприятия ООО «Морская дирекция».

«Работа Керченской переправы возобновлена», – отметили в пресс-службе.

Утром 16 января сообщалось, что работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.